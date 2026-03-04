Quoiqu’il arrive. Respire., Théâtre du Loup, Les Acacias

Quoiqu’il arrive. Respire. 18 – 28 mars Théâtre du Loup

10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:00:00+01:00

Quoiqu’il arrive. Respire. a été écrit par Julie Gilbert en écho au spectacle donné le mois passé, Laisse Béton (merci Renaud), mis en scène par Jérôme Richer.

Pour cette forme courte, l’autrice questionne la volonté et la capacité des femmes à se battre, sur le terrain physique mais aussi métaphorique. Éternelle question de comment on prend sa place, comment on tient sa place au milieu de l’avenue, comment on refuse d’être assignée à un rôle.

Dans la pièce, Joana vient d’assister à un spectacle qui raconte l’histoire d’un jeune activiste dans laquelle joue une de ses élèves du club.Ce spectacle ébranle ses certitudes et ses croyances ouvrant la possibilité d’une troisième voie qui ne serait ni la force des hommes contre la force des femmes, mais bien l’idée du collectif, d’une fin de rapport de force.

Commande du Théâtre du Loup, la mise en scène est confiée à Lou Ciszewski, qui se prête avec la comédienne Margot Le Coultre à l’exercice de la Portative.

18.03 : dans un garage

19.03 : dans une menuiserie

21.03 : dans un centre d’hébergement collectif

26.03 : sur le parking des Vernets (côté François-Dussaud) / Association Topos*

28.03 : dans un club de boxe

Rendez-vous au Théâtre du Loup à 18h30, sauf le 26 mars, directement sur place.

Les Portatives sont à chaque fois suivies d’un échange de trente minutes avec le public.

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 +41 22 301 31 00 http://www.theatreduloup.ch [{« type »: « link », « value »: « https://theatreduloup.ch/spectacle/quoiquil-arrive-respire/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-loup/

Du 18 au 28 mars, le Théâtre du Loup propose sa première portative, un nouveau format hors les murs, de 30 minutes, invitant le public à découvrir de nouveaux lieux.

Florence Zufferey