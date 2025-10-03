Qu’on en finisse ! (Concert d’adieu)

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Si tout devait s’arrêter, qu’est-ce qu’on aurait envie de chanter, juste pour le plaisir, avant le dernier salut ?

Après Les Swinging Poules , L’Envers du décor , Le crime de l’orpheline … Florence Andrieu et Flannan Obé ont décidé d’arrêter les frais. Autant partir en pleine gloire, si modeste soit-elle !

Accompagnés de leur complice, Philippe Brocard, ils sont allés chercher du côté de Diane Dufresne, Marie-Paule Belle, Gilbert Bécaud, mais aussi, Sondheim, Bernstein et quelques autres encore…

Puisqu’ils n’ont plus rien, ni à perdre, ni à prouver, un seul mot d’ordre se faire plaisir… et tant mieux si ça fait aussi plaisir au public, au passage ! .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

English :

If it all came to an end, what would we want to sing, just for fun, before the final bow?

German :

Wenn alles zu Ende wäre, was würden wir dann noch singen wollen, nur so zum Spaß, bevor der letzte Gruß kommt?

Italiano :

Se tutto finisse, cosa vorremmo cantare, per gioco, prima dell’ultimo saluto?

Espanol :

Si todo llegara a su fin, ¿qué querríamos cantar, sólo por diversión, antes del último adiós?

