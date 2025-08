R·onde·s, spectacle de Pierre Rigal au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

R·onde·s, spectacle de Pierre Rigal au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris samedi 6 septembre 2025.

Danser les ailleurs universels de l’humanité entre Orients et Occidents : envoûtement garanti quand une ronde populaire s’empare de la Halle du Carreau du Temple, dans une joyeuse farandole aux mouvements inénarrables !

La ronde, figure de danse ancestrale pratiquée dans toutes les civilisations et sur tous les continents, est un archétype immémorial. Elle permet d’évacuer le temps, de renouer avec les astres, de souder une communauté et d’éprouver un vertige intime aux vertus thérapeutiques.

Logiquement, celle de Pierre Rigal, conçue comme une fête, un rituel ou une célébration est destinée aux lieux publics fédérateurs tel le Panthéon, où elle s’est emballée pour la première fois. Suivirent le Château de Chambord, des places de villages, une usine désaffectée en Allemagne… Et aujourd’hui, l’immense Halle du Carreau du Temple !

À chaque fois, se recrée le lien ancestral et vivant entre les artistes et leur public. Accompagnés live par les boucles pop, trance ou électroacoustique de Mélanie Chartreux et Gwenaël Drapeau, huit personnes dansent jusqu’à l’oubli de soi et semblent obéir à des inspirations venant d’un ailleurs mythologique. Pourtant ni la danse, ni les costumes aux couleurs foudroyantes ne représentent une culture traditionnelle précise.

Et c’est justement pourquoi la plupart des rondes de ce monde pourront se reconnaître dans les pirouettes et les envols de ce cercle à l’énergie inépuisable. Où les châles de soie géants métamorphosent les interprètes en présences énigmatiques.

En partenariat avec le festival Les Traversées du Marais (du 5 au 7 septembre 2025)

Une œuvre savamment structurée que magnifie la musique très aérienne de Gwenaël Drapeau, ainsi que les chants sans parole, presque incantatoires, de Mélanie Chartreux. Le Figaro,

Une ronde hypnotique de Pierre Rigal envoûte la Halle du Carreau du Temple !

Le samedi 06 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Gratuit en entrée libre.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

