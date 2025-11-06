R·onde·s, une danse infinie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
R·onde·s, une danse infinie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS jeudi 21 mai 2026.
La ronde, qui rappelle autant la forme et la trajectoire des astres que le cycle temporel des saisons, invite ses participants à s’unir dans un rituel familier et entraînant. Cette répétition hypnotique peut même aller jusqu’à produire un état de transe. Inclusive par excellence, elle questionne le rapport de l’individu au groupe, la circularité du geste établissant un partage immédiat de regards, de rythmes et de mouvements.
Fort de ces multiples qualités, l’ingénieux Pierre Rigal s’amuse ici à inventer un nouveau folklore ; il engage huit danseurs et danseuses, un musicien-compositeur et une chanteuse- musicienne à retrouver l’essence de cette danse intemporelle. Sur des musicalités contemporaines, à la fois acoustique et amplifiée, ils puisent dans l’infinie richesse de la ronde pour composer une forme populaire inédite, que le public est naturellement convié à rejoindre.
↘ Dans le cadre du Festival Mai danse !
Distribution
Conception, chorégraphie et mise en scène Pierre Rigal
Collaboration artistique, dramaturgie Roy Genty, Mélanie Chartreux
Interprétation Ismaël Belabid-Lenoir, Camille Hinsinger, David Mazón, Camilo Sarasa Molina, Maé Nayrolles, Jacob Neff, Léa Pérat, Emma Rouaix
Musique originale Gwenaël Drapeau et Mélanie Chartreux
Diffusion son et régie générale George Dyson
Conception lumières Christophe Bergon
Costumes Pierre-Louis Mascia assisté de Victor Deneumoustier
Mise en production Suzanne Maugein et Nathalie Vautrin
Entrez dans la ronde ! Rendant hommage à cette danse ancestrale et universelle, le chorégraphe Pierre Rigal invente une expérience collective à l’énergie communicative.
Du mercredi 20 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h00
payant
de 5€ à 28€
Tout public.
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/r-onde-s/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu