R·onde·s, une danse infinie au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

La ronde, qui rappelle autant la forme et la trajectoire des astres que le cycle temporel des saisons, invite ses participants à s’unir dans un rituel familier et entraînant. Cette répétition hypnotique peut même aller jusqu’à produire un état de transe. Inclusive par excellence, elle questionne le rapport de l’individu au groupe, la circularité du geste établissant un partage immédiat de regards, de rythmes et de mouvements.

Fort de ces multiples qualités, l’ingénieux Pierre Rigal s’amuse ici à inventer un nouveau folklore ; il engage huit danseurs et danseuses, un musicien-compositeur et une chanteuse- musicienne à retrouver l’essence de cette danse intemporelle. Sur des musicalités contemporaines, à la fois acoustique et amplifiée, ils puisent dans l’infinie richesse de la ronde pour composer une forme populaire inédite, que le public est naturellement convié à rejoindre.

↘ Dans le cadre du Festival Mai danse !

Distribution

Conception, chorégraphie et mise en scène Pierre Rigal

Collaboration artistique, dramaturgie Roy Genty, Mélanie Chartreux

Interprétation Ismaël Belabid-Lenoir, Camille Hinsinger, David Mazón, Camilo Sarasa Molina, Maé Nayrolles, Jacob Neff, Léa Pérat, Emma Rouaix

Musique originale Gwenaël Drapeau et Mélanie Chartreux

Diffusion son et régie générale George Dyson

Conception lumières Christophe Bergon

Costumes Pierre-Louis Mascia assisté de Victor Deneumoustier

Mise en production Suzanne Maugein et Nathalie Vautrin

Entrez dans la ronde ! Rendant hommage à cette danse ancestrale et universelle, le chorégraphe Pierre Rigal invente une expérience collective à l’énergie communicative.

Du mercredi 20 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/r-onde-s/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR