R-CAS FESTIVAL Acentmètresducentredumonde Perpignan

Acentmètresducentredumonde 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

La 8ème édition de la biennale d’arts visuels actuels, c’est Acentmètresducentredumonde !

Acentmètresducentredumonde 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 81 06 37 60

English :

The 8th edition of the contemporary visual arts biennial is Acentmètresducentredumonde!

German :

Die 8. Ausgabe der Biennale für aktuelle visuelle Kunst ist Acentmètresduccentrumdumonde!

Italiano :

L’ottava edizione della biennale di arti visive contemporanee è Acentmètresducentredumonde!

Espanol :

La 8ª edición de la bienal de artes visuales contemporáneas es ¡Acentmètresducentredumonde!

