R-CAS FESTIVAL Acentmètresducentredumonde Perpignan
R-CAS FESTIVAL Acentmètresducentredumonde Perpignan samedi 11 octobre 2025.
R-CAS FESTIVAL
Acentmètresducentredumonde 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
La 8ème édition de la biennale d’arts visuels actuels, c’est Acentmètresducentredumonde !
.
Acentmètresducentredumonde 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 81 06 37 60
English :
The 8th edition of the contemporary visual arts biennial is Acentmètresducentredumonde!
German :
Die 8. Ausgabe der Biennale für aktuelle visuelle Kunst ist Acentmètresduccentrumdumonde!
Italiano :
L’ottava edizione della biennale di arti visive contemporanee è Acentmètresducentredumonde!
Espanol :
La 8ª edición de la bienal de artes visuales contemporáneas es ¡Acentmètresducentredumonde!
L’événement R-CAS FESTIVAL Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME