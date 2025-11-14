R.O.B.I.N. Creil

Spectacle | Théâtre | 8 ans et +

Compagnie Théâtre de l’Ar­gu­ment Maïa Sandoz

Et si Robin ou R.O.B.I.N. était une orga­ni­sa­tion secrète visant à mieux répar­tir es richesses??

En partenariat avec le 39ème Salon du Livre et de la BD de Creil 2025

Robin et Chris­ta­belle naissent dans une famille pauvre. Toute­fois, le frère et la soeur ne manquent pas de ressources pour nour­rir leurs semblables?! Au bout d’aven­tures épiques, Chris­ta­belle est accu­sée pour asso­cia­tion de malfai­teurs. Son frère est absent au procès. Et si Robin ou R.O.B.I.N. était une orga­ni­sa­tion secrète visant à mieux répar­tir les richesses??

Souve­nez-vous de Maïa Sandoz, accueillie à La Faïen­ce­rie avec Beau­coup de bruit pour rien… Elle est de retour, et cette fois, elle frappe fort avec une fable moderne, piquante et sans langue de bois?! Certes, l’ombre de Robin des Bois plane sur cette histoire, mais ici capes et flèches laissent place à une ques­tion brûlante jusqu’où peut-on aller pour lutter contre l’injus­tice??

En partenariat avec le 39ème Salon du Livre et de la BD de Creil 2025 organisé par la Ville aux livres et les médiathèques de Creil

1 livre = 1 spectacle !

Grâce à votre billet choi­sis­sez votre livre au Salon du Livre et de la BD parmi une sélec­tion d’ou­vrages repé­rée avec soin et offerts par La Ville aux livres. 6 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Theater | 8 years and +

Compagnie Théâtre de l?Argument ? Maïa Sandoz

What if Robin? or R.O.B.I.N.? was a secret organization aiming to better distribute wealth?

In partnership with the 39th Creil Book and Comic Fair 2025

German :

Aufführung | Theater | 8 Jahre und älter

Compagnie Théâtre de l’Argument ? Maïa Sandoz

Was wäre, wenn Robin oder R.O.B.I.N. eine geheime Organisation wäre, die darauf abzielt, den Reichtum besser zu verteilen?

In Zusammenarbeit mit der 39. Buch- und Comicmesse von Creil 2025

Italiano :

Spettacolo | Teatro | Da 8 anni in su

Compagnie Théâtre de l’Argument? Maïa Sandoz

E se Robin? o R.O.B.I.N.? fosse un’organizzazione segreta che mira a distribuire la ricchezza in modo più equo?

In collaborazione con il 39° Salone del Libro e del Fumetto di Creil 2025

Espanol :

Espectáculo | Teatro | A partir de 8 años

Compañía Teatro del Argumento ? Maïa Sandoz

¿Y si Robin? o R.O.B.I.N.? fuera una organización secreta cuyo objetivo es distribuir la riqueza de forma más equitativa?

En colaboración con el 39º Salón del Libro y del Cómic de Creil 2025

