R.O.B.I.N. Creil
R.O.B.I.N. Creil vendredi 14 novembre 2025.
R.O.B.I.N.
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 6 – 6 – 6
6
Tarif groupe (par pers.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Spectacle | Théâtre | 8 ans et +
Compagnie Théâtre de l’Argument Maïa Sandoz
Et si Robin ou R.O.B.I.N. était une organisation secrète visant à mieux répartir es richesses??
En partenariat avec le 39ème Salon du Livre et de la BD de Creil 2025
Robin et Christabelle naissent dans une famille pauvre. Toutefois, le frère et la soeur ne manquent pas de ressources pour nourrir leurs semblables?! Au bout d’aventures épiques, Christabelle est accusée pour association de malfaiteurs. Son frère est absent au procès. Et si Robin ou R.O.B.I.N. était une organisation secrète visant à mieux répartir les richesses??
Souvenez-vous de Maïa Sandoz, accueillie à La Faïencerie avec Beaucoup de bruit pour rien… Elle est de retour, et cette fois, elle frappe fort avec une fable moderne, piquante et sans langue de bois?! Certes, l’ombre de Robin des Bois plane sur cette histoire, mais ici capes et flèches laissent place à une question brûlante jusqu’où peut-on aller pour lutter contre l’injustice??
En partenariat avec le 39ème Salon du Livre et de la BD de Creil 2025 organisé par la Ville aux livres et les médiathèques de Creil
1 livre = 1 spectacle !
Grâce à votre billet choisissez votre livre au Salon du Livre et de la BD parmi une sélection d’ouvrages repérée avec soin et offerts par La Ville aux livres. 6 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Theater | 8 years and +
Compagnie Théâtre de l?Argument ? Maïa Sandoz
What if Robin? or R.O.B.I.N.? was a secret organization aiming to better distribute wealth?
In partnership with the 39th Creil Book and Comic Fair 2025
German :
Aufführung | Theater | 8 Jahre und älter
Compagnie Théâtre de l’Argument ? Maïa Sandoz
Was wäre, wenn Robin oder R.O.B.I.N. eine geheime Organisation wäre, die darauf abzielt, den Reichtum besser zu verteilen?
In Zusammenarbeit mit der 39. Buch- und Comicmesse von Creil 2025
Italiano :
Spettacolo | Teatro | Da 8 anni in su
Compagnie Théâtre de l’Argument? Maïa Sandoz
E se Robin? o R.O.B.I.N.? fosse un’organizzazione segreta che mira a distribuire la ricchezza in modo più equo?
In collaborazione con il 39° Salone del Libro e del Fumetto di Creil 2025
Espanol :
Espectáculo | Teatro | A partir de 8 años
Compañía Teatro del Argumento ? Maïa Sandoz
¿Y si Robin? o R.O.B.I.N.? fuera una organización secreta cuyo objetivo es distribuir la riqueza de forma más equitativa?
En colaboración con el 39º Salón del Libro y del Cómic de Creil 2025
