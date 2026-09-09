R.ONDE.S Route De Fos – RN 569 Istres

Informations pratiques

Istres

R.ONDE.S

Du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h. Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-15

Huit personnages aux couleurs foudroyantes dansent, jusqu’à l’oubli de soi, une joyeuse farandole aux vertus thérapeutiques !

La ronde est une figure de danse ancestrale, qui se retrouve dans toutes les civilisations et sur tous les continents. Elle peut prendre la forme d’une danse enfantine, folklorique, sacrée ou incantatoire. Elle fait écho à la forme et à la trajectoire des astres comme à l’idée du cycle temporel des saisons. Accompagnés par les boucles pop, trance ou électroacoustique de Mélanie Chartreux et Gwenaël Drapeau, huit personnages semblent obéir à des inspirations venant d’un ailleurs mythologique et une ronde populaire s’empare de notre salle de L’Usine métamorphosée. Envoûtement garanti. .

Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

Eight characters in dazzling colors dance a joyful farandole—with therapeutic benefits—until they lose themselves in the moment!

L’événement R.ONDE.S Istres a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Istres