R.OSA 10 esercizi per nuovi virtuosismi – Station Marne – Campus Victoire Bordeaux, 13 juin 2025 17:30, Bordeaux.

R.OSA 10 esercizi per nuovi virtuosismi Vendredi 13 juin, 19h30 Station Marne – Campus Victoire payant

Début : 2025-06-13T19:30:00+02:00 – 2025-06-13T20:15:00+02:00

Fin : 2025-06-13T19:30:00+02:00 – 2025-06-13T20:15:00+02:00

DANSE

R.OSA 10 esercizi per nuovi virtuosismi

Silvia Gribaudi / Zebra

Avec R.OSA, sous-titré Dix exercices pour de nouvelles virtuosités, Silvia Gribaudi dynamite avec malice et gourmandise le rôle que nos sociétés assignent aux femmes et la façon tyrannique dont les images nous réduisent en esclavage. Sous nos yeux, la plantureuse Napolitaine Claudia Marsicano livre un jouissif one-woman show qui se décline en dix exercices de virtuosité endiablés, composant une ode au dépassement de soi aussi puissamment poétique que décomplexée. S’inspirant autant de l’univers du peintre colombien Fernando Botero que des vidéos d’aérobic de Jane Fonda dans les années 1980, déjouant la gravité pour mieux libérer sa légèreté, elle nous entraîne bien loin de tous les stéréotypes, et nous invite à sa suite à nous affranchir du regard des autres.

ven. 13 juin – 19h30

45 min – tout public

Campus Victoire – Station Marne – Auditorium, Bordeaux

Station Marne – Campus Victoire 3ter Pl. de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

photo © @Gianfranco Rota, Laila Pozzo, Manuel Cafini, Eleonora Radano