R.U.R (Rossum’s universal robot) Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

R.U.R (Rossum’s universal robot)

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28 2025-10-04 2025-10-05

Spectacle d’anticipation de l’écrivain tchèque Karel Capek écrit en 1920, R.U.R. parle déjà des problèmes causés par la mécanisation et l’intelligence artificielle. Le spectacle voit pour la première fois éclore le mot robot et son auteur, référence ultime de la littérature tchèque nous parle de conspiration, de relation entre les humains, de patriarcat, de l’espoir que génère le progrès et de ses dangers quand les inventions qui en découlent tombent entre de mauvaises mains.

Valéry Dekowski • mise en scène

Yohann Allex, François Belhomme, Louise Besland, Grégory Bonnet, Sacha Daumas-Tschopp,

Romuald Duval, Cléa Michelini, May-Lisa Lebert,

Charles Lotrian, Romain Sadier • jeu

Julie Duclut-Rasse • costumes

de Karel Capek • une création amavada .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : R.U.R (Rossum’s universal robot)

Written in 1920, R.U.R. is a futuristic show by the Czech writer Karel Capek, who is already talking about the problems caused by mechanization and artificial intelligence. The show sees the first use of the word « robot », and its author, the ultimate reference in Czech literature, tells us…

German : R.U.R (Rossum’s universal robot)

R.U.R. ist eine Zukunftsvision des tschechischen Schriftstellers Karel Capek aus dem Jahr 1920, die sich bereits mit den Problemen der Mechanisierung und der künstlichen Intelligenz befasst. In dem Stück taucht zum ersten Mal das Wort « Roboter » auf und der Autor, der als ultimative Referenz der tschechischen Literatur gilt, erzählt uns…

Italiano :

Scritta nel 1920, R.U.R. è un’opera teatrale futuristica dello scrittore ceco Karel Capek sui problemi causati dalla meccanizzazione e dall’intelligenza artificiale. Lo spettacolo vede il primo utilizzo della parola « robot » e il suo autore, il riferimento per eccellenza della letteratura ceca, ci dice…

Espanol :

Escrita en 1920, R.U.R. es una obra futurista del escritor checo Karel Capek sobre los problemas causados por la mecanización y la inteligencia artificial. En ella se utiliza por primera vez la palabra « robot », y su autor, máximo referente de la literatura checa, nos cuenta…

