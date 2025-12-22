R.U.R (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOT), Ecuries Pôle culturel Lorge Caen

R.U.R (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOT)

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-18 19:30:00

Spectacle d’anticipation de l’écrivain tchèque Karel Capek écrit en 1920, R.U.R. parle déjà des problèmes causés par la mécanisation et l’intelligence artificielle.

… nous accusons réception de votre commande de 15 000 robots. Point. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts causés par le transport. Point. À la ligne. Veuillez agréer nos salutations distinguées. Virgule, à la ligne. Pour Rossum’s Universal Robot…

Spectacle d'anticipation de l'écrivain tchèque Karel Capek écrit en 1920, R.U.R. parle déjà des problèmes causés par la mécanisation et l'intelligence artificielle. Le spectacle voit pour la première fois éclore le mot robot et son auteur, référence ultime de la littérature tchèque nous parle de conspiration, de relation entre les humains, de patriarcat, de l'espoir que génère le progrès et de ses dangers quand les inventions qui en découlent tombent entre de mauvaises mains.

DE KAREL CAPEK • UNE CRÉATION AMAVADA

Valéry Dekowski • mise en scène

Yohann Allex, François Belhomme, Louise Besland,

Grégory Bonnet, Sacha Daumas-Tschopp, Romuald Duval, Cléa Michelini, May-Lisa Lebert, Charles Lotrian, Romain Sadier • jeu

Julie Duclut-Rasse • costumes .

English : R.U.R (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOT)

Written in 1920 by Czech writer Karel Capek, R.U.R. is a futuristic show that already speaks of the problems caused by mechanization and artificial intelligence.

