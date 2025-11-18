R-unik Création Atelier R-unik Création Montcresson

R-unik Création Jeudi 11 décembre, 12h00 Atelier R-unik Création Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Création d’objets dsign en bois massif:

Lampes, planches à découper, consoles, horloges, boucles d’oreilles … et bien d’autres..

A découvrir su les dfferentes expsitions listées sur le site ou sur rdv à l’atelier.

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année