R.WAN Mentalo Tour avec Dj Dirty Cut Belleherbe

R.WAN Mentalo Tour avec Dj Dirty Cut

1 Rue de Pierrefontaine Belleherbe Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

R.WAN avec Dj Dirty Cut pour le Mentalo tour (Rap guinguette, show qui retrace 25 années de tournée. Il revisite son répertoire solo, celui de de JAVA et Soviet Suprem, le nectar du meilleur du best . Un gala qui fait la passerelle entre le tour de chant d’ Hervé Vilard et le showcase de Kaaris en bar à chicha. Il se présente à vous dans son plus simple appareil avec son beat et son micro. Et ça, c’est pas d’la menthe à l’eau !

ZARBA Le projet Bisontin Zarba est le fruit de la rencontre entre Lucie, Camille, Benjamin et Guillaume. Ces quatre musiciens partagent leur passion au croisement entre leurs parcours artistiques, leurs voyages et leurs cultures musicales. Une trompette, un accordéon, un soubassophone et une clarinette, pour un mélange de mélodies envoûtantes, de mesures asymétriques et de tempos endiablés. Zarba revisite des morceaux traditionnels des Balkans ou de la culture Klezmer, remis au goût du jour. .

1 Rue de Pierrefontaine Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.meteil@gmail.com

