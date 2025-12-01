R2 I Le Rooftop X New Year’s Eve Red Carpet Rooftop des Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement
Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 21h. Rooftop des Terrasses du Port 9 quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 21 EUR
Début : 2025-12-31 21:00:00
Vue panoramique sur la mer, coucher de soleil à couper le souffle, soirées festives et ambiance inégalée au cœur de Marseille !
Une soirée du Nouvel An spectaculaire aux airs de première hollywoodienne, mêlant tapis rouge, élégance glamour, champagne à volonté, dress code iconique et célébration grandiose à minuit, pour entrer dans la nouvelle année comme de véritables stars sur deux étages en fête (le Rooftop & le Reverso).
Enfilez votre plus belle tenue et venez faire la fête face à la mer ! .
Rooftop des Terrasses du Port 9 quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Panoramic sea views, breathtaking sunsets, festive evenings and an unrivalled atmosphere in the heart of Marseille!
L’événement R2 I Le Rooftop X New Year’s Eve Red Carpet Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille