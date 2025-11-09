RABAH ASMA – LE SPLENDID Lille

RABAH ASMA Début : 2025-11-09 à 15:00. Tarif : – euros.

AVROUCHE PROD PRÉSENTE : RABAH ASMALa fête continue avec Rabah Asma !Le légendaire chanteur kabyle vous donne rendez-vous à Lille, le 9 novembre 2025 à la salle Le Splendid, pour un concert exceptionnel. Entre rythme iconique, émotions profondes et ambiance festive, venez vibrer au rythme de ses plus grands succès qui ont traversé les générations, et découvrez ses dernières nouveautés.Un moment unique à partager en famille ou entre amis, au cœur de la culture kabyle.Le Splendid – 1 place du Mont de terre, 59000 LilleDimanche 9 novembre 2025Ne manquez pas cet événement exceptionnel… La fête continue !Gratuit pour les bébés de 0 à 3 ans.Ouverture des portes à 13h30.

