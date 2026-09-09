RABBIT HOLE Route De Fos – RN 569 Istres
vendredi 6 novembre 2026 · Route De Fos - RN 569 · Istres
Informations pratiques
Istres
RABBIT HOLE
Du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h. Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-06
Entre rêve et réalité, un spectacle en salle et une installation immersive en réalité augmentée, aux frontières du théâtre, des arts immersifs et numériques.
Dans le spectacle, trois personnages issus de trois générations différentes se croisent au bord d’une étrange fontaine au fond abyssal et sont en proie à leurs addictions technologiques. La plus jeune, une adolescente, deviendra le vecteur d’une révolte numérique salvatrice, entraînant la renaissance du groupe. L’installation, quant à elle, grâce à la réalité augmentée, complète cette expérience sensorielle qui interroge nos usages des réseaux sociaux. .
Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64
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English :
Hovering between dream and reality, a stage performance and an immersive augmented reality installation—at the intersection of theater, immersive arts, and digital media.
L’événement RABBIT HOLE Istres a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Istres
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