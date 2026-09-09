RABBIT HOLE Route De Fos – RN 569 Istres

Informations pratiques

Istres

RABBIT HOLE

Du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h. Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06

Entre rêve et réalité, un spectacle en salle et une installation immersive en réalité augmentée, aux frontières du théâtre, des arts immersifs et numériques.

Dans le spectacle, trois personnages issus de trois générations différentes se croisent au bord d’une étrange fontaine au fond abyssal et sont en proie à leurs addictions technologiques. La plus jeune, une adolescente, deviendra le vecteur d’une révolte numérique salvatrice, entraînant la renaissance du groupe. L’installation, quant à elle, grâce à la réalité augmentée, complète cette expérience sensorielle qui interroge nos usages des réseaux sociaux. .

Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hovering between dream and reality, a stage performance and an immersive augmented reality installation—at the intersection of theater, immersive arts, and digital media.

L’événement RABBIT HOLE Istres a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Istres