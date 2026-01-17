Raccoon Tycoon, JASS CLUB PARIS, PARIS

Raccoon Tycoon Vendredi 27 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T19:30:00+01:00 – 2026-02-27T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T22:30:00+01:00 – 2026-02-28T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Dans un monde où le groove est prohibé, Raccoon Tycoon, un groupe de cosmic-groove, tente de diffuser sa musique à travers la galaxie. Ce quartet instrumental s’inscrit dans le mouvement nu-jazz, porté actuellement par des groupes comme Hiatus Kaiyote, Comet is Coming ou encore Snarky Puppy. A la frontière entre musique et cinéma stop-motion, Raccoon Tycoon plonge les auditeur.trice.s dans une transe exaltante où se mêlent l’envie de danser et l’écoute subjuguée. Embarquez dans le premier volet de la saga Raccoon Tycoon et découvrez si Ernest rétablira l’équilibre au sein du Cosmos ! **Marylou Planchon** / flûte **Léo Colman** / claviers **Emilio Rudoy** / basse **Elio Arputzo** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée tous les vendredis soirs par **Ronan Ristord** Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

