Raccoon Tycoon JASS CLUB PARIS Paris vendredi 27 février 2026.
Dans un monde où le groove est prohibé, Raccoon Tycoon, un groupe de cosmic-groove, tente de diffuser sa musique à travers la galaxie.
A la frontière entre musique et cinéma stop-motion, Raccoon Tycoon plonge les auditeur.trice.s dans une transe exaltante où se mêlent l’envie de danser et l’écoute subjuguée.
Embarquez dans le premier volet de la saga Raccoon Tycoon et découvrez si Ernest rétablira l’équilibre au sein du Cosmos !
Marylou Planchon / flûte
Léo Colman / claviers
Emilio Rudoy / basse
Elio Arputzo / batterie
Raccoon Tycoon s’inscrit dans le mouvement nu-jazz, porté actuellement par des groupes comme Hiatus Kaiyote, Comet is Coming ou encore Snarky Puppy !
Le vendredi 27 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
