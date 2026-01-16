Raccoon Tycoon JASS CLUB PARIS Paris

Dans un monde où le groove est prohibé, Raccoon Tycoon, un groupe de cosmic-groove, tente de diffuser sa musique à travers la galaxie.

A la frontière entre musique et cinéma stop-motion, Raccoon Tycoon plonge les auditeur.trice.s dans une transe exaltante où se mêlent l’envie de danser et l’écoute subjuguée.

Embarquez dans le premier volet de la saga Raccoon Tycoon et découvrez si Ernest rétablira l’équilibre au sein du Cosmos !

Marylou Planchon / flûte

Léo Colman / claviers

Emilio Rudoy / basse

Elio Arputzo / batterie

Raccoon Tycoon s’inscrit dans le mouvement nu-jazz, porté actuellement par des groupes comme Hiatus Kaiyote, Comet is Coming ou encore Snarky Puppy !

Le vendredi 27 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

