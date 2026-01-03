Race Across Paris 2026 Chantilly

Race Across Paris 2026

2 Avenue du Général de Gaulle Chantilly Oise

Tarif : 110 – 110 – 360 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Découvre Paris sous un nouvel angle avec la Race Across Paris un défi d’ultra distance au format compact. Toutes les distances partent d’une base de vie unique à Chantilly, où tu reviendras après chaque boucle, quel que soit ton parcours.

Du mercredi 22 au samedi 26 avril 2026 aura lieu au départ de Chantilly la course Race across Paris .

Découvre Paris sous un nouvel angle avec la Race Across Paris un défi d’ultra distance au format compact. Toutes les distances partent d’une base de vie unique à Chantilly, où tu reviendras après chaque boucle, quel que soit ton parcours. Profite du confort de cette base douches, dortoirs, repas… et le soutien précieux de l’équipe et de tes proches. Que tu optes pour la route ou le gravel, relève le défi qui te correspond !

Ce que tu vas trouver sur place

• Des parcours d’exception châteaux, monuments, superbes routes de campagne et panoramas à couper le souffle.

• Une équipe dévouée qui veille à ce que tu débutes ton aventure ultra avec confiance.

• Que ce soit du gravel ou de la route, sur des distances extrêmes ou plus accessibles, prépare-toi à repousser tes limites. Des moments de partage inoubliables avec près de 1 000 autres passionnés t’attendent !

Sont inclus: Consignes, Lot participant, Dossard, Parking, Vestiaires, Toilettes, Accès au village, T-Shirt, Douches, Ravitaillements.

Infos pratiques

Options disponibles

– Repas avant/après épreuve

– Report de dossard

– Assurance annulation Assur-Connect

– Navette transfert vers ville départ

Adresse de départ Parc Watermael-Boitsfort 2 Avenue du Général de Gaulle, 60500 Chantilly, France

Adresse d’arrivée Halle des Bourgognes 7 routes des Bourgognes, 60500 Chantilly, France .

2 Avenue du Général de Gaulle Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Paris from a new angle with the Race Across Paris: an ultra-distance challenge in a compact format. All distances start from a single base in Chantilly, where you’ll return after each loop, whatever your route.

L’événement Race Across Paris 2026 Chantilly a été mis à jour le 2024-11-29 par Chantilly-Senlis Tourisme