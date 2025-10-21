Rachel Farmane + J-Silk La Tréfilerie La Couronne

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Prévente 6 €

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Même fermée, La Nef continue d'accompagner les artistes ! Pendant les travaux, les groupes soutenus par le dispositif BAM poursuivent leur développement grâce à un partenariat précieux avec les équipes de Espace Culturel de La Tréfilerie à La Couronne,

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Even when closed, La Nef continues to support artists! During the construction work, the groups supported by the BAM program continue to develop, thanks to a valuable partnership with the teams at Espace Culturel de La Tréfilerie in La Couronne,

German :

Auch wenn La Nef geschlossen ist, begleitet es weiterhin Künstler! Während der Bauarbeiten setzen die von BAM geförderten Gruppen ihre Entwicklung dank einer wertvollen Partnerschaft mit den Teams des Espace Culturel de La Tréfilerie in La Couronne fort,

Italiano :

Anche quando è chiusa, La Nef continua a sostenere gli artisti! Durante i lavori, i gruppi sostenuti dal programma BAM continuano a svilupparsi grazie a una preziosa collaborazione con le équipe dell'Espace Culturel de La Tréfilerie a La Couronne,

Espanol :

¡Incluso cerrada, La Nef sigue apoyando a los artistas! Durante las obras, los grupos apoyados por el programa BAM prosiguen su desarrollo gracias a una valiosa colaboración con los equipos del Espace Culturel de La Tréfilerie en La Couronne,

