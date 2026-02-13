Rachel Koblyakov, Guy Danel, Orlando Bass, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Rachel Koblyakov, Guy Danel, Orlando Bass Samedi 28 février, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T20:00:00+01:00

Samedi 28 février 2026, à l’auditorium du Conservatoire, découvrez un concert des musiciens professionnels encadrant le stage de musique de chambre.

Au programme :

Orlando Bass (1994) : Egg (2023) pour violon et piano

Orlando Bass (1994) : Sonate pour violoncelle et piano (2017/2021), Extraits

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) : Variations Kakadu (1803 / 1824)

Rachel Koblyakov, violon

Guy Danel, violoncelle

Orlando Bass, piano

INFORMATIONS

Samedi 28 février 2026 à 19h00

Auditorium du Conservatoire de Lille

️Entrée libre

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Concert des musiciens encadrants du stage de musique de chambre