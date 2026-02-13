Rachel Koblyakov, Guy Danel, Orlando Bass, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Rachel Koblyakov, Guy Danel, Orlando Bass Samedi 28 février, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre, sans réservation
Samedi 28 février 2026, à l’auditorium du Conservatoire, découvrez un concert des musiciens professionnels encadrant le stage de musique de chambre.
Au programme :
Orlando Bass (1994) : Egg (2023) pour violon et piano
Orlando Bass (1994) : Sonate pour violoncelle et piano (2017/2021), Extraits
Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) : Variations Kakadu (1803 / 1824)
Rachel Koblyakov, violon
Guy Danel, violoncelle
Orlando Bass, piano
Concert des musiciens encadrants du stage de musique de chambre