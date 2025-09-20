Rachel L’Institut du Monde Arabe Paris France

France, documentaire, 2008, 100

Image : Jacques Bouquin

Son : Cosmas Antoniadis

Montage : Catherine Poitevin, Jean-Michel Perez

Producteur : Ciné Sud Promotion

Synopsis

Rachel Corrie avait 23 ans. En Palestine, elle croyait que sa nationalité américaine suffirait à faire d’elle un bouclier humain pour sauver des vies et des maisons. Mais elle est écrasée par un bulldozer le 16 mars 2003 dans la bande de Gaza.

Rachel tenait un journal de voyage qu’elle envoyait par e-mails à sa famille et à ses amis aux États-Unis… Au rythme de ses mots, le film juxtapose les versions contradictoires, observe les lieux du drame et dévoile des documents inédits. Vérité ou mensonge ? Témoignage ou propagande ?

Une méditation cinématographique sur la jeunesse, la guerre, l’idéalisme et l’engagement politique.

Biographie

Née en 1955 à Rabat, Simone Bitton émigre avec sa famille en Israël à l’âge de onze ans. En 1981, elle s’installe à Paris et se forme à l’IDHEC. Elle réalise par la suite une vingtaine de films et de séries documentaires pour la télévision et le cinéma. Ses œuvres ont été sélectionnées et récompensées dans de nombreux festivals de renom, et plusieurs de ses documentaires sont devenus des références. Du film d’archives à la biographie politique, en passant par les portraits d’artistes, les films de Simone Bitton témoignent tous de son engagement pour une meilleure appréhension de l’histoire et des cultures d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

En 2024, la SCAM lui décerne le Prix Charles Brabant pour l’ensemble de son œuvre.

Elle enseigne au département cinéma de l’Université de Paris 8 depuis 2013. Membre des Ateliers Varan, elle y est formatrice depuis 2014.

Une enquête cinématographique sur la mort d’une pacifiste américaine, écrasée par un bulldozer israélien le 16 mars 2003 dans la bande de Gaza…

Le samedi 20 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/rachel