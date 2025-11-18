Rachid Ouramdane Contre-Nature Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Rachid Ouramdane Contre-Nature

Mardi 18 novembre 2025 de 20h à 21h. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Danseurs et acrobates s’élèvent dans un ballet aérien qui évoque le temps qui passe. Sur un plateau sculpté par la lumière et la brume, dix interprètes tissent un langage d’envols et de corps à corps.

À travers ce ballet suspendu, Rachid Ouramdane poursuit son exploration du geste aérien et interroge ce qui nous façonne nos souvenirs, nos défunts et ces présences invisibles qui continuent de nous accompagner. La danse devient alors un souffle vers l’autre, une célébration de la transformation perpétuelle des êtres. Les corps se frôlent, s’attirent, se portent et se relâchent tandis que chaque voltige cherche à capturer un instant fugace ou retenir une empreinte de ceux qui nous ont construits, mais qui ne sont plus là. Dans cette grâce évanescente, Contre-nature nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls il y a toujours une trace, un écho qui résonne en nous. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

Dancers and acrobats soar in an aerial ballet that evokes the passing of time. On a stage sculpted by light and mist, ten performers weave a language of flight and body-to-body combat.

German :

Tänzer und Akrobaten erheben sich in einem Luftballett, das die vergehende Zeit beschwört. Auf einer von Licht und Nebel geformten Bühne weben zehn Darsteller eine Sprache der Flüge und des Körperkontakts.

Italiano :

Danzatori e acrobati si librano in un balletto aereo che evoca il passare del tempo. Su un palcoscenico scolpito dalla luce e dalla nebbia, dieci artisti intrecciano un linguaggio fatto di volo e combattimenti corpo a corpo.

Espanol :

Bailarines y acróbatas se elevan en un ballet aéreo que evoca el paso del tiempo. En un escenario esculpido por la luz y la niebla, diez artistas tejen un lenguaje de vuelo y combate cuerpo a cuerpo.

