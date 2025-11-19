RACHMANINOV/CHOSTAKOVITCH – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

RACHMANINOV/CHOSTAKOVITCH Début : 2026-04-19 à 17:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : RACHMANINOV/CHOSTAKOVITCHPAVEL BALEFF DIRECTIONACADÉMIE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE CANNESSERGUEÏ RACHMANINOVVocalise, op. 34 n°14 (1912)Arrangement pour orchestre de chambreDMITRI CHOSTAKOVITCHSymphonie n°5, en ré mineur, op. 47 (1937)Depuis plus de 35 ans, l’Académie de l’Orchestre national de Cannes offre aux jeunes musiciens une immersion professionnelle. Entre tutorats, répétitions et concerts, ces académiciens expérimentent la réalité du métier et partagent les valeurs de l’orchestre avec des musiciens confirmés. Une plongée dans l’expression la plus pure du chant et une symphonie sous haute tension vont les conduire à faire dialoguer deux chefs-d’œuvre du XXe siècle aux destins opposés. La Vocalise de Rachmaninov ouvre ce programme comme un prélude aux courbes infinies qui exige une nécessaire unité lyrique. Véritable monument du répertoire d’orchestre, la Symphonie n°5 de Chostakovitch reprend à son compte les codes beethovéniens pour répondre aux injonctions esthétiques du régime soviétique, dans une fresque héroïque où grandeur tragique et ironie grinçante s’entrelacent.Durée : environ 1h15 avec pause

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06