RACHMANINOV, concert de l’orchestre des jeunes Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 24 septembre 2025.

Mercredi 24 et jeudi 25 septembre, 19h

Auditorium Marcel Landowski

RACHMANINOV

Rhapsodie sur un thème de Paganini

Danses symphoniques

Orchestre des jeunes du CRR de Paris avec Elena Rozanova (piano) et Benoît Girault (direction)

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis