RACHMANINOV, concert de l’orchestre des jeunes Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 24 septembre 2025.
Mercredi 24 et jeudi 25 septembre, 19h
Auditorium Marcel Landowski
RACHMANINOV
Rhapsodie sur un thème de Paganini
Danses symphoniques
Orchestre des jeunes du CRR de Paris avec Elena Rozanova (piano) et Benoît Girault (direction)
Le jeudi 25 septembre 2025
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 24 septembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis