Racine Choré(Graphiée) Le Mac Orlan Brest
lundi 19 octobre 2026 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Racine Choré(Graphiée)
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-19
Cette édition met à l’honneur les talents locaux qui portent aujourd’hui le mouvement hip-hop à Brest. Sur le « floor » ou au « mic », les artistes invitent à une immersion dans leur univers, à travers l’expression des corps et le maniement des mots.
Venez découvrir l’énergie poétique mais aussi enflammée de cette culture en constante évolution qu’est le hip-hop.
Informations pratiques :
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Mac Orlan.
Réservation recommandée. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90
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English :
L’événement Racine Choré(Graphiée) Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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