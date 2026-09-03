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AGENDA · Brest

Racine Choré(Graphiée) Le Mac Orlan Brest

lundi 19 octobre 2026 · Le Mac Orlan · Brest

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Le Mac Orlan
Adresse
65 Rue de la Porte
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Racine Choré(Graphiée)

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-19

Cette édition met à l’honneur les talents locaux qui portent aujourd’hui le mouvement hip-hop à Brest. Sur le « floor » ou au « mic », les artistes invitent à une immersion dans leur univers, à travers l’expression des corps et le maniement des mots.

Venez découvrir l’énergie poétique mais aussi enflammée de cette culture en constante évolution qu’est le hip-hop.

Informations pratiques :
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Mac Orlan.
Réservation recommandée.   .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90 

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English :

L’événement Racine Choré(Graphiée) Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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