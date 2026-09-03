Racine Choré(Graphiée) Le Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

Racine Choré(Graphiée)

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-19

Cette édition met à l’honneur les talents locaux qui portent aujourd’hui le mouvement hip-hop à Brest. Sur le « floor » ou au « mic », les artistes invitent à une immersion dans leur univers, à travers l’expression des corps et le maniement des mots.

Venez découvrir l’énergie poétique mais aussi enflammée de cette culture en constante évolution qu’est le hip-hop.

Informations pratiques :

Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Mac Orlan.

Réservation recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

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English :

L’événement Racine Choré(Graphiée) Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue