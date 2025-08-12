Racine Haguenau

Racine Haguenau jeudi 22 janvier 2026.

Racine

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 20:45:00

Date(s) :

2026-01-22

Jeanne est collégienne. Mis à part à sa copine Isa, elle parle peu et cultive sa différence avec les jeunes gens de son âge. Mal dans sa peau, elle est en rupture avec le monde des adultes qu’elle découvre. En elle bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose partir loin d’ici. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence…

Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée des chants vibrants et telluriques de Titouan Billon, la pièce embrasse la question des origines familiales, culturelles et sociales, le besoin et les difficultés à s’en émanciper et/ou à les accepter. C’est aussi une histoire d’adolescence, cette période de la vie où l’on commence à se demander sérieusement qui on est et qui on voudrait être. Une énigme que l’on met souvent une vie entière à résoudre. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Jeanne is a schoolgirl. Apart from her friend Isa, she doesn’t talk much and cultivates her difference from her peers.

German :

Jeanne ist eine Schülerin der Mittelschule. Abgesehen von ihrer Freundin Isa spricht sie wenig und kultiviert ihre Andersartigkeit gegenüber Gleichaltrigen.

Italiano :

Jeanne è una studentessa. A parte la sua amica Isa, non parla molto e coltiva la sua differenza dai coetanei.

Espanol :

Jeanne es una colegiala. Aparte de su amiga Isa, no habla mucho y cultiva su diferencia respecto a sus compañeros.

