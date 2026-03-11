Racine

Montlaur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Racine d’Anne Contensou, c’est une pièce de théâtre intense, musicale et dansante portée par trois artistes pluridisciplinaires de talent ! Avec Laure Descamps et Titouan Billon.

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Montlaur

Racine, au singulier. Car la pièce, qui a pour toile de fond un village rural d’Occitanie, raconte un démarrage invisible ce qui se joue intérieurement pour le personnage de Jeanne, en pleine adolescence. Racine évoque à la fois le commencement d’une transformation et le mystère généalogique.

Collégienne, Jeanne parle peu, sauf à sa copine Isa, et cultive sa différence avec les jeunes de son âge. Mal dans sa peau, elle est en rupture avec le monde des adultes. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Mais une découverte inattendue va bouleverser son existence.

A la salle des fêtes

Durée 45 min

A partir de 12 ans .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

English :

Anne Contensou’s Racine is an intense, musical and danceable play performed by three talented multidisciplinary artists! With Laure Descamps and Titouan Billon.

