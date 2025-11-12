RACINE(S), Atelier de théâtre en mixité choisie, avec Juanita Boada Salazar Galerie du Montparnasse Paris

Sous la forme d’un laboratoire d’expérimentation du corps et de l’écriture, la comédienne, metteuse en scène et architecte colombienne, Juanita Boada Salazar, propose un atelier de théâtre en non-mixité choisie pour des personnes avec ou sans expérience théâtrale, autour de la notion de migration.

Dans un contexte politique et social ou la migration des humains est violemment réprimée et stigmatisée, Juanita souhaite l’aborder à travers une approche plurielle, autant politique (migration humaine, migration végétale) que poétique (lecture et écriture de textes) et théâtral : la migration comme mouvement infini, comme action répétitive, comme un geste qui n’est possible qu’à travers et grâce à l’Autre.

L’atelier, d’une durée de 3 heures, sera composé d’un espace d’exploration corporel au croisement du théâtre physique et de la danse, ainsi que d’un espace de parole (écriture de témoignages et de textes autofictionnels).

Inscriptions sur le HelloAsso de Label Gouine* limitées à 25 personnes

RACINE(S), Atelier de théâtre en mixité choisie, avec Juanita Boada Salazar

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-12T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T19:00:00+02:00_2025-11-12T21:30:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris