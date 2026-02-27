Racines de vie · Eurofonik #14 Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:30 – 17:30

Gratuit : non 8 € Jeune Public – Age maximum : 6

Dans le cadre du festival Eurofonik #14 Voyage musical au fil des saisons pour les tout-petits Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans Une petite graine, on la voit à peine ! Et pourtant…Libre comme l’air, le vent lui souffle des rencontres merveilleuses.Un brin de chaleur, un peu de lumière, quelques gouttes d’eau, et beaucoup d’amour, suffisent pour qu’elle prenne racine et s’élève un peu plus haut.Un arbre majestueux, on le remarque à peine ! Et pourtant …Ses branches frémissent de souvenirs qu’il vient nous chanter pour qu’au fil des saisons, dansent les bourgeons ! Durée : 30 minutes Distribution : Mathilde Pouvreau : accordéon diatonique, shrutibox, carillon, calebasse, tongue drum, chant ; Christophe Pouvreau : guitare, double flûte, hulusi, sansula, calebasse, guiro, chant.

Portevent Nantes 44000



