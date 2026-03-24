Racines et Avenir de la voie verte à l’exposition Pollène Eymon

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-08-23

Parcours inauguration-vernissage dimanche 30 août

Racine et Avenir traverse le temps un passé marqué par le train, un présent incarné par la voie verte, et un futur imaginé ensemble. La fresque est peinte les murs de la trémie de la voie verte permettant la descente sous la RD23 entre La Suze et Malicorne. L’exposition dans le Centre d’art documente l’histoire de la voie verte et le travail mené par l’artiste en écho à la fresque. Le 30 août, lors d’un vernissage itinérant, découvrez le temps d’un même après-midi la fresque et l’exposition. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

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English :

Inauguration-vernissage: Sunday, August 30

L’événement Racines et Avenir de la voie verte à l’exposition Pollène Eymon Fillé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe