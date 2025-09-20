Racines et traditions : visite du petit musée de l’Histoire landaise Petit musée de l’Histoire landaise Grenade-sur-l’Adour

Racines et traditions : visite du petit musée de l’Histoire landaise Petit musée de l’Histoire landaise Grenade-sur-l’Adour samedi 20 septembre 2025.

Racines et traditions : visite du petit musée de l’Histoire landaise Samedi 20 septembre, 10h00 Petit musée de l’Histoire landaise Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

La mémoire locale, rurale est ici déposée avec le désir de partager et découvrir 1 500 objets insolites ou usuels : du vivant, de l’histoire, des anecdotes racontées par Marina, l’animatrice.

Un moment de souvenir pour les plus grands, un moment de découverte pour les plus jeunes, Marina fait vivre ses objets à travers 1001 histoires léguées par des particuliers.

Venez découvrir les métiers de gemmeur, bûcheron, sabotier… mais aussi les jouets d’antan et les objets de la vie quotidienne. Véritable témoin de l’évolution du mode de vie, venez plonger dans l’histoire et découvrir des objets parfois insolites !

Au programme :

– Visite libre ou accompagnée du musée toute la journée

– 14h : Jeux anciens

– 16h : Concert avec Manoline

Petit musée de l’Histoire landaise 2 rue de Verdun, 40270 Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 45 98 http://www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme/ Objets usuels du terroir, lingerie féminine, outils ruraux, école, poupées costumées.

La mémoire locale, rurale est ici déposée avec le désir de partager et découvrir 1 500 objets insolites ou usuels : du vivant, de l’histoire, des anecdotes racontées par Marina, l’animatrice.

© OT PG