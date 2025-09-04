Racines Mêlées Salle Sisia Nouméa

Salle Sisia Rue des Accords de Matignon Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-09-04 18:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

“Racines Mêlées” une pièce de théâtre étourdissante où les destins de Lapérouse, Bougainville et Cook s’entrecroisent autour d’une intrigue étroitement liée aux forêts du pays kanak et à ses habitants.

Salle Sisia Rue des Accords de Matignon Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie

English :

racines Mêlées? is a dizzying play in which the destinies of Lapérouse, Bougainville and Cook intertwine in an intrigue closely linked to the forests of Kanak country and its inhabitants.

German :

die Schicksale von Lapérouse, Bougainville und Cook kreuzen sich in einer Handlung, die eng mit den Wäldern des Kanaklandes und seinen Bewohnern verknüpft ist.

Italiano :

racines Mêlées? è un’opera straordinaria in cui i destini di Lapérouse, Bougainville e Cook si intrecciano in un intrigo strettamente legato alle foreste del Paese dei Kanak e ai suoi abitanti.

Espanol :

racines Mêlées? es una obra sorprendente en la que los destinos de Lapérouse, Bougainville y Cook se entrecruzan en una intriga estrechamente ligada a los bosques del país Kanak y a sus habitantes.

