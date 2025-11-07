Racines TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:30 – 21:30

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Etudiant

“Un texte délicat, une mise en scène très réussie.”En remontant l’histoire de sa grand-mère vietnamienne, Marion rouvre les blessures d’un passé marqué par la guerre, l’exil et les secrets. « Racines » mêle enquête intime et mémoire familiale, portée par deux comédiennes incarnant onze personnages.De la guerre d’Indochine à la France des années 80, cette fresque sensible explore ce que l’on transmet malgré soi, et ce que l’on tait pour survivre.Avec Marie Haméon et Marie Quincey. Écrit par Marie Quincey.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com