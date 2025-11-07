Racines TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Racines Vendredi 7 novembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07T20:30:00+01:00 – 2025-11-07T21:30:00+01:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00+01:00 – 2025-11-07T21:30:00+01:00

“Un texte délicat, une mise en scène très réussie.”

En remontant l’histoire de sa grand-mère vietnamienne, Marion rouvre les blessures d’un passé marqué par la guerre, l’exil et les secrets. « Racines » mêle enquête intime et mémoire familiale, portée par deux comédiennes incarnant onze personnages.

De la guerre d’Indochine à la France des années 80, cette fresque sensible explore ce que l’on transmet malgré soi, et ce que l’on tait pour survivre.

Avec Marie Haméon et Marie Quincey. Écrit par Marie Quincey.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

