Raclette au brasero

Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Raclette au brasero et diffusion du match de rugby à 15h10

#Les bronzés font du ski 20€/personne à volonté

Tenue de ski obligatoire !

Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 99 48 44

English :

Raclette in the brazier and broadcast of the rugby match at 3:10 pm

#Les bronzés font du ski 20?/person all-you-can-eat

Ski attire mandatory!

L’événement Raclette au brasero Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne