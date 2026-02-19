Raclette au brasero Comberanche-et-Épeluche
Raclette au brasero Comberanche-et-Épeluche samedi 7 mars 2026.
Raclette au brasero
Comberanche-et-Épeluche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Raclette au brasero et diffusion du match de rugby à 15h10
#Les bronzés font du ski 20€/personne à volonté
Tenue de ski obligatoire !
Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 99 48 44
English :
Raclette in the brazier and broadcast of the rugby match at 3:10 pm
#Les bronzés font du ski 20?/person all-you-can-eat
Ski attire mandatory!
