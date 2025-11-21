Raclette au Domaine Baudon Montagne
Raclette au Domaine Baudon
3 bis Parsac Montagne Gironde
Tarif : 22 EUR
[ETRE VIGNERON ] SAVE THE DATE!!!!
Soirée Raclette au Domaine !
Le 21 novembre à partir de 20h, on sort les caquelons et on fait fondre le fromage
Au programme
– Apéritif
– Raclette gourmande
– Dégustation des différentes cuvées du domaine
22€ par personne
Places limitées à 25 personnes pensez à réserver vite !
Ambiance chaleureuse, bons vins et fromage à volonté… le combo parfait pour affronter l’hiver
Réservation par message ou directement au domaine. .
3 bis Parsac Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 66 35 domaine.baudon@gmail.com
