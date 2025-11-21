Raclette au Domaine Baudon Montagne

Raclette au Domaine Baudon

[ETRE VIGNERON ] SAVE THE DATE!!!!

Soirée Raclette au Domaine !

Le 21 novembre à partir de 20h, on sort les caquelons et on fait fondre le fromage

Au programme

– Apéritif

– Raclette gourmande

– Dégustation des différentes cuvées du domaine

22€ par personne

Places limitées à 25 personnes pensez à réserver vite !

Ambiance chaleureuse, bons vins et fromage à volonté… le combo parfait pour affronter l’hiver

Réservation par message ou directement au domaine. .

3 bis Parsac Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 66 35 domaine.baudon@gmail.com

