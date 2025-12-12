Raclette de Noël Café Eco-solidaire Mimbaste
Raclette de Noël Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 19 décembre 2025.
Raclette de Noël
Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Allez, c’est bientôt Noël! Venez manger une raclette au Café-eco solidaire de Mimbaste!
Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
English : Raclette de Noël
Come on, it’s almost Christmas! Come and eat a raclette at the Café-eco solidaire in Mimbaste!
