Raclette de Noël Café Eco-solidaire Mimbaste

Raclette de Noël

Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Allez, c’est bientôt Noël! Venez manger une raclette au Café-eco solidaire de Mimbaste!

Allez, c’est bientôt Noël! Venez manger une raclette au Café-eco solidaire de Mimbaste! .

Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

English : Raclette de Noël

Come on, it’s almost Christmas! Come and eat a raclette at the Café-eco solidaire in Mimbaste!

L’événement Raclette de Noël Mimbaste a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans