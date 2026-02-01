Raclette géante Lanhouarneau

Raclette géante Lanhouarneau dimanche 22 février 2026.

Raclette géante

Salle omnisport Lanhouarneau Finistère

Début : 2026-02-22 12:00:00
Le comité de jumelage de Lanhouarneau avec la ville de Barraux (Isère) organise son traditionnel repas raclette à la salle polyvalente.
Sur place ou à emporter.
Possibilité de réservation au 06 61 60 47 92.   .

Salle omnisport Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 60 47 92 

