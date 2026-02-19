Raclette Géante Rullac-Saint-Cirq
Raclette Géante Rullac-Saint-Cirq samedi 7 mars 2026.
Raclette Géante
salle des fêtes du Village Rullac-Saint-Cirq Aveyron
Début : Samedi 2026-03-07
2026-03-07
Soirée gourmande et conviviale !
Proposée par Familles Rurales avec l’association de producteurs Mont Lait.
Service à partir de 20h, tarif 15€, gratuit pour les enfants de l’école de Rullac.
Inscriptions obligatoires au 06 82 27 64 30. Places limitées.
salle des fêtes du Village Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie +33 6 82 27 64 30
English :
A gourmet evening of conviviality!
