Raclette Géante Rullac-Saint-Cirq

Raclette Géante

salle des fêtes du Village Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée gourmande et conviviale !

Proposée par Familles Rurales avec l’association de producteurs Mont Lait.

Service à partir de 20h, tarif 15€, gratuit pour les enfants de l’école de Rullac.

Inscriptions obligatoires au 06 82 27 64 30. Places limitées.

salle des fêtes du Village Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie +33 6 82 27 64 30

A gourmet evening of conviviality!

