Raclette party chez les vikings ! Le Valhalla Ifs

Raclette party chez les vikings !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

Le Valhalla, bar viking de lancer de haches situé à Ifs, près de Caen, organise une Raclette Party les 6 et 7 février 2026. Cet événement gourmand et convivial propose une expérience originale mêlant gastronomie et loisirs dans une ambiance inspirée de l’univers viking.

Les participants pourront déguster une raclette avec fromage à volonté, accompagnée d’une assiette de charcuterie, dans un cadre chaleureux et atypique. Le bar proposera ses boissons habituelles, et les amateurs d’activités insolites auront la possibilité de s’initier au lancer de haches, en option.

Ouverte à tous, la Raclette Party s’adresse aussi bien aux groupes d’amis qu’aux familles ou aux visiteurs souhaitant vivre une soirée différente lors de leur séjour dans la région.

Réservation obligatoire au 02 31 82 02 08 .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Raclette party chez les vikings !

Le Valhalla, a Viking axe-throwing bar in Ifs, near Caen, is organising a Raclette Party on 6 and 7 February 2026. This convivial gourmet event offers an original experience combining gastronomy and leisure activities in an atmosphere inspired by the Viking world.

