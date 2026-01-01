Raclette Party Zone Artisanale Cléron
Raclette Party Zone Artisanale Cléron vendredi 23 janvier 2026.
Raclette Party
Zone Artisanale Le Hameau du Fromage Cléron Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-02-27
2026-01-23 2026-02-06 2026-02-27
Venez passer découvrir notre riche gamme de fromages à raclette autours d’une formule tout à volonté ! Soirée animée par Guy Prillard. .
Zone Artisanale Le Hameau du Fromage Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 41 51
