Raclette Party Zone Artisanale Cléron

Raclette Party

Zone Artisanale Le Hameau du Fromage Cléron Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-02-27

2026-01-23 2026-02-06 2026-02-27

Venez passer découvrir notre riche gamme de fromages à raclette autours d’une formule tout à volonté ! Soirée animée par Guy Prillard. .

Zone Artisanale Le Hameau du Fromage Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 41 51

