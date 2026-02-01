Raclette party

34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

Date(s) :

2026-02-28

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de STILL organise sa soirée Raclette Party.

Au menu Raclette à volonté, dessert et café.

Les boissons ne sont pas comprises.

Un concours du meilleur déguisement sera organisé avec remise de prix.

L’animation musicale sera assurée par DJ Dominique, avec une soirée dansante allant des années 80 à 2025, dans une ambiance Ballermann jusqu’à 3 heures du matin ! .

34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 58 43 02 jean_claude67_3@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Raclette party Still a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig