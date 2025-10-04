Ra’comptines Médiathèque Les Quatre-Chemins La Trinité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Découvrez de petites histoires mises en scène pour tous les âges, de 0 à 15 ans !

Des saynètes courtes et pleines de surprises, où l’humour et la créativité donnent vie aux récits.

Un moment ludique et captivant pour éveiller l’imagination des tout-petits comme des adolescents !

Médiathèque Les Quatre-Chemins Boulevard François Suarez 06340 La Trinité La Trinité 06340 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04-93-27-20-27 https://www.mediatheque4chemins.fr/ Située au cœur de la ville de La Trinité, la médiathèque Les quatre-Chemins offre un lieu d'échanges, de lectures, jeux, ateliers, expositions, conférences… Bien desservi, train, bus. Parkings et bornes de recharges à proximité

