Racontade Histoires de pays par Daniel Chavaroche

Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La RACONTADE, c’est un pot-pourri d’histoires de pays, du Périgord Noir, celui du Sarladais, de Lascaux, de Dordogne et de Vézère. Mais il se pourrait bien, au fond, qu’il ressemble un peu au vôtre…

Des histoires pour les grands et pour les plus jeunes.

Buvette, gâteaux.

Sur réservation.

Soirée organisée par les Amis de St Vincent de Cosse .

Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 38 73

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English : Racontade Histoires de pays par Daniel Chavaroche

L’événement Racontade Histoires de pays par Daniel Chavaroche Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir