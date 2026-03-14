Racontade Histoires de Pays Saint-Aubin-de-Cadelech
Racontade Histoires de Pays Saint-Aubin-de-Cadelech samedi 25 avril 2026.
Racontade Histoires de Pays
Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association de l’Atelier occitan des amis du Moulin de Citole propose un spectacle franco-occitan avec le conteur Daniel CHAVAROCHE. .
Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 32 53 29 sec.moulindecitole@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Racontade Histoires de Pays
L’événement Racontade Histoires de Pays Saint-Aubin-de-Cadelech a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides