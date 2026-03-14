Racontade Histoires de Pays

Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association de l’Atelier occitan des amis du Moulin de Citole propose un spectacle franco-occitan avec le conteur Daniel CHAVAROCHE. .

Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 32 53 29 sec.moulindecitole@gmail.com

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English : Racontade Histoires de Pays

L’événement Racontade Histoires de Pays Saint-Aubin-de-Cadelech a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides