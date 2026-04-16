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Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls

Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls

Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls samedi 14 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24510 Pezuls

Département : Dordogne

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pezuls

Racontades avec Daniel Chavaroche

Salle des fêtes Pezuls Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Daniel Chavaroche viendra vous conter des histoires du pays.
Buvette et petits gâteaux.   .

Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64 

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English : Racontades avec Daniel Chavaroche

L’événement Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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