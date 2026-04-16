Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls
Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls samedi 14 novembre 2026.
Pezuls
Racontades avec Daniel Chavaroche
Salle des fêtes Pezuls Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Daniel Chavaroche viendra vous conter des histoires du pays.
Buvette et petits gâteaux. .
Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64
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English : Racontades avec Daniel Chavaroche
L’événement Racontades avec Daniel Chavaroche Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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