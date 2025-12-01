Racontage de Noël Médiathèque Auray
Racontage de Noël Médiathèque Auray mercredi 17 décembre 2025.
Racontage de Noël
Médiathèque 1 Place du Golhérez Auray Morbihan
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 17:45:00
2025-12-17
Contes
Des histoires sous la neige, au coin du feu et qui sentent bon le chocolat… un petit avant-goût de Noël à la médiathèque.
Pour les 4-8 ans (accompagnés)
Sur inscription .
Médiathèque 1 Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 01
