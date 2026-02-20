Racontage musical Moi, ma maman Salle du Penher Auray
Salle du Penher 19 Rue du Penher Auray Morbihan
Début : 2026-03-07 16:30:00
De Marie Pavlenko avec la Médiathèque d’Auray et les élèves de l’école de musique.
En écho à la journée internationale des drois des femmes, cette histoire met en lumière les supers-mamans.
Réservation indispensable en ligne .
