Racontages de Noël Bibliothèque Gutenberg Paris
Racontages de Noël Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 20 décembre 2025.
En cette période des fêtes de fin d’année, venez braver les températures glaciales et vous réchauffer au son des voix des conteuses de Gutenberg.
Ambiance cosy garantie.
Sur inscription, de 3 à 8 ans.
Les lutins de Gutenberg vous invitent à une séance de lectures au parfum hivernal
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h30 à 11h15
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-20T11:30:00+01:00
fin : 2025-12-20T12:15:00+01:00
Date(s) : 2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T11:15:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/ https://www.facebook.com/BibGutenberg/