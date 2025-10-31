Racont’arts Place du 5 mai Bressuire

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres

Découvrez une œuvre du musée à la médiathèque !

La médiatrice du musée vous propose d’en apprendre plus sur l’histoire d’un objet de manière ludique et énigmatique.

Les bibliothécaires s’y associent pour vous lire quelques histoires en lien avec l’œuvre.

Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.

Tout public, réservation conseillée. .

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

